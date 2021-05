Décès du bébé de 10 mois à la crèche la «Cigogne Bleue »: L’émouvante lettre ouverte d’un père à Macky Sall

L’émouvante lettre ouverte d’un père à Macky Sall

L’affaire du décès du bébé de 10 mois à la crèche la «Cigogne Bleue» revient au devant de la scène. Et ce n’est pas la tenue d’un procès encore moins de nouveaux éléments de l’enquête. Une marche silencieuse en mémoire de bébé Dia et pour une réglementation des structures d’accueil de la petite enfance va se tenir le 29 mai à 15 h avec comme lieu de départ le terrain de Sacré-Coeur. Ceci, pour réclamer justice.





Père du bébé décédé, Magor Dia a écrit une lettre au président de la République, Macky Sall afin d’alerter sur la situation des bébés dans les crèches au Sénégal.