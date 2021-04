Décès du juge Samba Sall : Le témoignage de Me Moussa Sarr

Me Moussa Sarr connait bien l’ancien doyen des Juges Samba Sall, décédé hier. L’avocat a beaucoup pratiqué le magistrat à travers des dossiers chauds comme l’affaire Imam Ndao, relative aux accusations de terrorisme. Il a aussi défendu devant lui Papa Massata Diack, Babacar Diop, Guy Marius Sagna et beaucoup d’autres activistes.Aujourd’hui, Me Moussa Sarr, marqué par la courtoisie de Samba Sall, parle d’une triste nouvelle. « Au-delà de la complexité, de la difficulté et de l’appréciation personnelle que chacun pouvait faire de sa charge, le doyen des juges Samba Sall était un homme courtois, respectueux, calme et toujours souriant », se souvient-il.D’après l’avocat, quelle que soit la situation, l’homme reste toujours avec son sourire. « Je prie pour que le paradis soit sa dernière demeure et qu’Allah veille sur sa famille », implore Me Moussa Sarr qui présente ses condoléances à la famille du défunt, aux magistrats et à toute la famille judiciaire.