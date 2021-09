Décès du lutteur Double Less : Macky Sall rend hommage à « un athlète de haut niveau…»

Macky Sall rend hommage à Mamadou Sakho Alias Double Less

Les hommages se poursuivent suite au décès de l’ancien champion de lutte et ancienne gloire, Mamadou Sakho alias Double Less. Le chef de l’Etat, Macky Sall garde en souvenir « son élégance et sa technique ».





Ainsi, soutient Macky Sall : « Athlète de haut niveau, médaillé d’or aux Jeux africains de Nairobi, Mamadou Sakho dit Double Less a laissé des marques indélébiles dans les arènes de la lutte sénégalaise par son élégance et sa technique. A sa famille, au monde du sport, je présente mes condoléances attristées », souligne le chef de l’Etat dans un post sur facebook.