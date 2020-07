Décès : Guy Marius Sagna dévoile le contenu de ses derniers messages avec Babacar Touré

La presse a perdu un monument, hier dimanche 26 juillet. Le Doyen Babacar Touré n’est plus. Depuis, les témoignages sur sa personne se succèdent. « Repose en paix camarade ! », fait savoir d’emblée, l’activiste Guy Marius Sagna, dans une note reçue.







Sur ce, il révèle : « Il (Babacar Touré) avait tenu à me parler à ma sortie de prison. On devait se voir. Je faisais attention avec mes doyens car je pouvais être un vecteur du corona virus. On ne se verra donc jamais. Oh mon Dieu ! ».





Le coordonnateur du Front "France dégage" de raconter : « Le 09 avril dernier, il avait commenté mon statut Whatsapp avec ces mots "4 avril, poisson d'Avril. Poison d'Avril...Bon week-end". Le 06 juillet dernier il m'envoya sa chronique intitulée "Maréchal nous voilà" avec ce commentaire : "Bonjour, une piqûre de rappel des ravages de la colonisation sur certains, à une certaine époque qui se prolonge." »





Ainsi, il lui dira : « Reposez en paix cher Babacar Touré. Soyez assuré que la lutte va continuer ». Non sans présenter « toutes ses condoléances à ses familles : famille biologique, famille de la presse en général, famille du groupe Sud ».