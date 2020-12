Décharge de Mbeubeuss : La population espère voir le bout du tunnel

Après 50 ans de nuisances liées à la décharge, le quartier de Mbeubeuss et environs croient voir enfin le bout du tunnel avec le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED). Grâce à cette initiative, la décharge devrait passer d'un état sauvage à un système intégré.





De quoi donner espoir à Mamadou Fall dit Malcom président de Mbeubeuss dafa doy (Mbeubeuss, ça suffit !). "Nous avions mis en place ce collectif pour inciter l'Etat à agir du fait des nuisances et des impacts négatifs de la décharge", souligne-t-il.





Au début, il y avait pourtant des réticences de la part de la population. Mais aujourd'hui, les choses bougent. D'ailleurs, une rencontre a été organisée, ce samedi 26 décembre, à l'espace jeune de Malika afin d'informer la population sur les tenants et les aboutissants du projet.





Du côté de Mbeubeuss dafa doy, on se dit à la fois optimiste et vigilant. "Nous espérons beaucoup de retombées avec l'économie des déchets, la création d'emplois, l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement sanitaire".