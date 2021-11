Décision de justice : « Le docteur Falla Paye n’a pas accepté le retrait de la garde de ses enfants »

La garde des enfants accordée à l'ex épouse du Dr Falla Paye

Le docteur El Hadji Falla Paye n’a pas accepté la décision de justice qui a accordé le divorce à sa femme et a confié à cette dernière la garde de ses trois enfants. La révélation est du Professeur Adjaratou Wakha Aïdara Ndiaye. Selon la directrice exécutive de Partners West Africa-Sénégal, « Le drame de Sacré cœur nous tient en haleine. Il s’agit d’un père de famille (NDLR : le docteur El Hadji Falla Paye chirurgien-dentiste) n’acceptant pas une décision de justice qui libère son époux de son mariage en lui confiant la garde de ses enfants. Il a ainsi ôté la vie à ses deux filles et à son fils avant de se suicider lui-même ». Le professeur qui s’exprimait dans le cadre d’un atelier sur les violences basées sur le genre avec comme thème : promouvoir une police centrée sur les survivants de ces violences en Afrique de l’ouest, ne pouvait pas retenir son émotion. « Cela me rend triste parce qu’il s’agit de deux confrères, un chirurgien dentiste et un médecin gynécologue ».





A l’en croire, la santé mentale est le parent pauvre du système de santé. Culturellement dit-elle, les gens ne vont pas chez les psychologues parce que c’est mal vu alors qu’il y a des gens qui souffrent. « Lorsqu’ils vont de l’autre côté, c’est trop tard. Il faut donc identifier les causes et chercher les solutions à temps. Cela, sans qu’il y ait d’hommes qui soient condamnés ou morts pour ces causes.