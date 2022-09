Décision de la cour d’appel : la réaction de l’adjoint de Barth

L’adjoint de Barthélémy Dias à la mairie de Dakar, Bassirou Samb, qui est également membre de Yewwi Askan Wi, s’est exprimé sur le verdict prononcé ce matin par la Cour d’appel. « Il est temps de cesser l’instrumentalisation de la justice et de protéger nos institutions et leurs représentants, a-t-il martelé. Nous ne sommes pas soulagés, car nous estimons que le maire a été victime d’une injustice. Avec cette condamnation, on donne l’opportunité à n’importe quel agresseur d’aller s’attaquer à un maire, un député, voire même au président ! ».



Le député-maire, condamné à 2 ans ferme dont 6 mois avec sursis, peut maintenant choisir de porter l’affaire devant la Cour de cassation. Mais ni lui ni son entourage n'a pour l’instant évoqué cette possibilité.