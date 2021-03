Déclaration de Macky : Les enseignants "Patriotes" de Diofior font leur radioscopie

Après le discours à la nation du président Macky Sall, le Mouvement National des enseignants de Pastef de Diofior (Monep) a fait une radioscopie de sa déclaration.Selon le communiqué signé par la coordination du Monep, le Président Macky Sall a compris que "son clan, les membres de son régime, ses laudateurs lui tressent des lauriers faisant de son mandat un bilan élogieux alors que pour le peuple sénégalais ce n'était que mirage, vent électoraliste, habiles mensonges, croissance extravertie".Pour les "Patriotes" de Diofior, Macky Sall a désormais compris que son clan était un régime loyal à leurs besoins et non au président qu'il est."Vous avez été à mes côtés pour les fromages de la République et non pour la République. Ousmane Sonko, je vous ai compris, maintenant que vous m'avez montré et démontré l'opportunité et la pertinence à avoir des opposants crédibles en face", lit-on dans le document.D'après le Monep, Macky Sall a désormais compris que ses adversaires sont avec lui.Mieux, que Ousmane Sonko n'est pas "un pire ennemi mais plutôt un adversaire politique, un opposant qui joue bien son rôle : celui qui est de montrer aux tenants du pouvoir ce qui techniquement et politiquement ne marche pas dans l'action gouvernementale".Toujours dans le communiqué, le Monep indique que Macky a compris que Ousmane Sonko, contrairement à ses laudateurs qui lui obstruent les yeux pour qu'il ne voit pas les vrais maux de la société, lui a fait voir les trains qui n'arrivaient pas à l'heure afin de créer un déclic pouvant lui permettre de rectifier à temps.Pour les enseignants de Diofior, le président de la république sait que la morale et l'éthique ont eu raison sur l'appât du gain."Il comprend que le Pastef se bat pour des principes, des valeurs et non contre des personnes. Qu'il a une parcelle du pouvoir, inestimable, d'une haute portée humanitaire. Vous avez gagné en constance le coeur des Sénégalais. Vous vous déployez pour laisser à la démocratie son charme.Vous êtes les amis de la liberté et de la démocratie, des militants de la paix et acteurs du changement et donc pas des facteurs bloquants du développement", assure le Monep Diofior.Il affirme que désormais "Macky comprend que le peuple est la force, seul souverain, qu'il détient le véritable pouvoir".