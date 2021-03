Déclaration solennelle ou repentir : L'invite d'Idrissa Seck à Ousmane Sonko

Idrissa Seck s'est adressé aux Sénégalais pour déplorer la situation de crise que traverse le pays depuis l'arrestation du leader de Pastef Ousmane Sonko. Dans son message dont copie est parvenue à la presse, il fait référence à la religion et cite son cas personnel, lorsqu'il fut accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat sous l'ère Wade."Conformément à la recommandation prophétique, faite à tout musulman d'être solidaire de son frère qui subit une épreuve, qu'il ait raison ou tort, je voudrais exprimer ma solidarité à mon jeune frère Ousmane Sonko, frappé par une terrible épreuve", déclare Idrissa Seck.S'adressant à Ousmane sonko, il dit : "S'il sait que les accusations portées à son endroit par la citoyenne Adji Sarr sont infondées et ne sont que le résultat d'un complot ourdi contre sa personne, je l'invite à faire ce que je fis en son temps, c'est-à-dire déclarer solennellement, devant Dieu et devant les hommes, que d'ici à l'extinction du soleil, aucune preuve ne viendra étayer lesdites accusations". Toutefois, " S'il ne le peut pas, je lui recommanderai alors de se repentir, de demander pardon à sa famille, à ses militants et au peuple sénégalais, et d'accepter avec dignité les conséquences des actes posés".