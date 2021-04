Défaut de permis de port d'armes : Le chasseur de phacochères déclenche l’hilarité dans le tribunal

Défaut de port d'arme pour le chasseur de Phacochère

Abdou Guèye était attrait à la barre du tribunal de Saint-Louis pour le délit de port d’armes sans permis. Sexagénaire marié à trois épouses, il avait été arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes faits. Mais cette fois-ci, il a juré par tous les Saints qu’on ne l’y reprendrait plus.





En fait, Abdou Guèye qui habite la commune de Diama est un chasseur de phacochères ; une activité lui permet d’entretenir sa famille. Seulement, le vieux chasseur n’a ni permis de port d’armes ni celui de chasse pour exercer son métier. A la barre pour la énième fois, le juge lui a demandé de se conformer à la loi et d’aller voir les autorités pour avoir le précieux sésame. Mais l’homme âgé de plus de 60 ans a tout simplement décidé d’arrêter. « Je vais simplement arrêter la chasse. Vous ne me verrez plus pratiquer cette activité.