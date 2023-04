DÉFILÉ 4 AVRIL À TAMBACOUNDA : TOUT EST FIN POUR UN BON DÉROULEMENT

A l'instar des autres localités du pays, Tambacounda est fin prêt pour un bon déroulement du traditionnel défilé civil et militaire du 4 avril. Le Groupe Agro Baydaré a soutenu des écoles élémentaires de la région en leur offrant des tenues. Le Président directeur général Mahamadou Tidiane Diallo a remis au gouverneur de la région Oumar Mamadou Baldé, un important lot de Tee shirt (1000) et une enveloppe financière.





Laissant place à des prises d’armes depuis près de quatre ans, à cause de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le traditionnel défilé civil et militaire du 4 avril, célébrant la fête nationale de l’indépendance sera d’un autre niveau.