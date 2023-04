Défilé du 4 avril à Sédhiou: le Gouverneur magnifie la parade et invite les entreprises à restaurer les carrières d'exploitation d'argile

Sédhiou a marqué d'une pierre blanche le défilé civil et militaire du 63 ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Unie autour des idéaux cardinaux, la population de la région, dans toute sa diversité, s'est mobilisée comme un seul homme pour prendre par à cet évènement du 4 avril 2023. Les participants étaient venus des 46 collectivités territoriales.

Le chef de l'exécutif régional, Papa Demba Diallo a rendu hommage à l'ensemble des participants notamment la jeunesse et les forces de défense et de sécurité ( FDS). L'autorité a invité les populations à jouer leur partition dans la préservation des ressources naturelles. " Les Forces de Défense et de Sécurité abattent un travail titanesque, mais il est aussi du devoir des citoyens de s'impliquer", a laissé entendre le Gouverneur.





Il saisit l'occasion pour interpeller les exploitants de l'argile utilisée dans la fabrication des carreaux. Après l'exploitation, le gouverneur leur demande d'aménager les carrières afin qu'elles ne soient pas des sites d'exposition aux noyades. En effet, après l'exploitation des cratères béants sont laissés, ils se remplissent durant les saisons des pluies.