Défis sécuritaires : Une nouvelle unité de gendarmerie à Kidira

Dans un contexte de pluralité des défis sécuritaires, le Sénégal bénéficie d'une unité de gendarmerie basée à Kidira.





Fruit d'une coopération entre le Sénégal et l’Union européenne, le Garsi est une réponse à la nécessité de renforcer le dispositif national de surveillance et de contrôle effectif du territoire, et d’élargir l'action de l´État de droit à l´ensemble du Sahel, en créant des unités policières robustes.





Ce programme contribuera à la sécurité des populations et à la stabilisation tant des pays concernés qu’au niveau régional, y inclus dans les zones éloignées et transfrontalières, comme condition préalable pour leur développement socio-économique durable.