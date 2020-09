Dégâts causés par les pluies : Une cinquantaine de familles touchées à Nianing

Les fortes pluies ont généré dans la commune de Nianing au cours du week-end dernier beaucoup de dégâts matériels, a assuré le maire de Malicounda. L'édile qui était au chevet de sa population, s'est désolé des occupations irrégulières construites sur le long de la rivière qui obstruent le nid de la rivière de Nianing.





"Nianing est longé par une rivière qui vient de la forêt de Balabougou et qui traverse tout le village. Des habitations irrégulières obstruent le nid de la rivière. Ça ne coule pas comme il faut et ça déborde dans les maisons. Les principales maisons où on a recensé des sinistres, c'est au bord de la rivière. 70% des maisons sont libérées des eaux, il reste une dizaine de maisons où il va falloir amener des pompes", a constaté Maguette Séne.





En effet, le département de Mbour a été copieusement arrosé par de fortes pluies qui ont provoqué de graves inondations dans les concessions de Nianing que le maire liste à une cinquantaine de familles lourdement impactées. Des maisons ont été détruites, des vivres et des matelas emportés par les eaux. L' aide s'organise.





Maguette Séne s'est, quant à lui, rendu au chevet des sinistrés. Il a déployé les éléments du comité de salubrité, les conseils municipaux, le chef de village afin qu'ils apportent une aide aux victimes.





"Nous avons passé une journée entière à identifier les zones de sinistres. Il va falloir une intervention rapide de la part des autorités. Le préfet était là et après constat il a mis Nianing dans le plan d'urgence du ministère de l'Intérieur destiné aux zones sinistrées. C'est des phénomènes naturels", a soutenu Maguette Sène.