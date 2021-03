Dégâts collatéraux de l'affaire Sonko : L’État veut expulser Osiwa qui finance Y en a marre

L’État du Sénégal a décidé de retirer son agrément à l’Ong Osiwa pour son soutien financier au mouvement Y en a marre, rapporte Le Quotidien.C’est au cours d’une rencontre avec les ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et des Finances, que le chef de l’État, Macky Sall, a pris cette décision.Le pouvoir reproche à Osiwa d’avoir transféré à Y en a marre au moins 70 mille dollars US, soit plus de 38?mitllions Fcfa, à travers Trust Africa.La décision sera bientôt notifiée à la représentation diplomatique des États-Unis à Dakar.Le gouvernement pisterait également d’autres sources de financement du mouvement Y en a marre.