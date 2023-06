Dégâts lors des manifs : Pourquoi beaucoup d’entreprises ne seront pas dédommagées

Mauvaise nouvelles pour les sociétés saccagées ou incendiées lors de dernières manifestations survenues au Sénégal entre le 1 et le 3 juin. En effet, selon l’ancien directeur général de CNART, Thierno Ndiaye, les entreprises privées ainsi que les structures étatiques frappées de plein fouet lors de ces événements ne vont pas bénéficier de dédommagement auprès de leurs assureurs. La nature des dégâts est exclue par la plupart des assurances. « Ces événements sont des événements qui ne sont pas garantis et qui comportent des particularités et en général, les assureurs ne veulent pas les couvrir parce que ce sont des mouvements de foules qui entraînent des conséquences extraordinaires en termes de dommages et préjudices. Ce qui fait que les assureurs ont tendance à les exclure. C'est pourquoi, il n'y a pas de garanties pour les sociétés qui ont subi des saccages durant ces dernières manifestations. Malheureusement,ils n'ont pas droit à une indemnisation envers les assureurs », explique Mame Thierno Ndiaye sur Rfm.





Cependant, le directeur exécutif de l’Association des assureurs du Sénégal, Pape Faye souligne que 20 entreprises notamment Achan, Shell entre autres vont être indemnisés parce qu’ayant souscrit a l’assurance terrorisme et violences politique.





En effet, explique-t-il, lorsque l'entreprise a souscri à une garantie PVT assurance terrorisme et violeces politique, elle peut bénéficier d'une indemenité auprès de son assureur.





«On les appelle des garanties PVT de manière plus claire, une sorte d’assurance en cas de grève d’émeutes et mouvement populaire. Ça c’est vrai que les gens n’y pensent pas mais quand vous avez ce type de garantie, la compagnie doit faire face. C’est le cas d’Auchan et de Shell, de Total entre autres qui ont certainement ce type de garantie d’assurance. Là, ils peuvent se retourner automatiquement vers leurs assureurs”, explique-t-il.