Dégradation de la RN4 à Ziguinchor : Un casse-tête pour les usagers

Automobilistes, motocyclistes et usagers de manière globale, tous ont subi et continuent à subir le mauvais état de la route nationale numéro 4. De Ziguinchor à la frontière à Senoba, les usagers galèrent pour arriver à destination. L'extrême calvaire est vécu à la descente du deuxième pont (Pont Émile Badiane) en quittant Ziguinchor pour Dakar.