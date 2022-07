Dégradation du Pont de l'Émergence : AGEROUTE APPORTE DES ÉCLAIRAGES

L’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) a réagi suite à l’affaissement d’une partie de l’autoroute Limamoulaye à hauteur du pont de l’Emergence après les fortes pluies d’hier jeudi. Et c’est pour préciser, à travers un communiqué parcouru par Seneweb, que « contrairement à certains commentaires, les dégradations sont uniquement dues aux travaux qui étaient en cours pour faire passer une grande conduite hydraulique et réparés provisoirement pour ne pas gêner la circulation ». Mieux, assure-t-elle, « le pont de l'Émergence construit avec les normes de sécurité les plus avancées n’a fait l’objet d’aucune menace de dégradation. Il est dimensionné pour 100 ans ».

A en croire l’Ageroute, « dans le cadre des travaux d’assainissement des eaux pluviales du projet Brt, une traversée a été effectuée sur l’autoroute Limamoulaye à hauteur du pont de l’Emergence pour assurer le drainage des eaux vers le bassin à côté du pont ensuite vers le Technopole ». Les travaux n’étant pas encore terminés, les fortes pluies enregistrées ont occasionné une coupure sur une partie déjà en travaux perturbant ainsi la circulation. Ageroute informe que les travaux de remise en état de la chaussée sont terminés et la circulation est revenue à la normale.