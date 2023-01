Déguerpissement au Centre commercial de Petersen: Les commerçants fustigent l'attitude du préfet de Dakar

Des commerçants au Centre commercial de Petersen ont été sommés de quitter cet espace de commerce qu'ils occupent depuis plus de 25 ans pour les besoins des travaux du Bus rapid transit (BRT). Cependant, n'ayant reçu aucune information claire sur un éventuel recasement, ils ont refusé tout bonnement de quitter les lieux sans sans savoir où ils seront recasés.

Face à la presse ce matin, ils ont pointé du doigt le préfet de Dakar, Mor Talla Tine. Ils accusent ce dernier de ne pas adopter une posture responsable dans la concertation.





"Les autorités du BRT veulent nous déguerpir du marché avec des conditions incertaines.On nous demande de quitter le centre commercial sans nous donner un site de recasement. C'est injuste. C'est le préfet de Dakar qui est en train de manigancer tout ceci mais nous n'allons pas accepter cela. Nous ne sommes pas d'accord de la manière dont on veut nous faire quitter le centre commercial que nous occupons depuis plus de 25 ans. Ils ne savent pas comment on a fait pour investir notre argent ici. Nous apprécions tous le projet du BRT,mais cela ne doit pas être une entrave à notre travail. En plus le centre commercial et les travaux du BRT n'ont aucun rapport. Il n'y a rien qui peut impacter les travaux du BRT ici. La preuve,ils ont démarré les travaux du BRT depuis,sans même parler du centre commercial", ont déclaré les manifestants.





Toutefois, ces commerçants invitent les autorités concernées à réagir le plus rapidement possible sur leur sort avant qu'il ne soit trop tard.