Déguerpissement aux Parcelles-Assainies et à Grand-Yoff : La mairie de Dakar en est l'instigatrice

Les opérations de déguerpissement aux Parcelles-Assainies et à Grand-Yoff ont été organisées par la mairie de Dakar et non par celles des Parcelles-Assainies et de Grand-Yoff. Dans un communiqué, la mairie de Dakar lave à grande eau l'implication des deux municipalités.





"Ces allégations sont totalement fausses et infondées. Les opérations de déguerpissement sont menées conformément aux processus édictés par la loi et les municipalités concernées ont notre plein soutien dans leur travail visant à assurer l'ordre et la légalité dans leurs juridictions respectives. Nous rappelons à tous les citoyens l'importance de respecter les lois et les procédures en vigueur, et nous condamnons toute tentative de propager des informations erronées ou trompeuses", lit-on dans un communiqué de la municipalité parvenu à Seneweb.