Dékheulé : Lat Dior attend (toujours) les honneurs de la Nation

En 2017, Le Quotidien s'était rendu sur les lieux ou Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Damel du Cayor avait poussé son dernier soupir. À la place d'un majestueux sanctuaire, c'est dans un champ que repose ce résistant tombé sous les balles des colons. Mal entretenu et dévalorisé, le mausolée de l'ancien Damel du Cayor se morfondait au bout d'une piste latéritique dans une contrée logée au fin fond du département de Kébémer, dans l'indifférence de la République. Trois ans plus tard, le mausolée a fait peau neuve et a été inauguré en grande pompe. Mais, les revendications de ses héritiers restent toujours les mêmes : une célébration nationale du 27 Octobre.





En effet, l'oubli et l'usure ont eu raison du héros qu'il incarne. Dans l'exotique quartier de Dékheulé Peulh, une vue lointaine ne permet pas de percer le mystère du mausolée de Lat Dior. La savane ligneuse à même fini de cacher l'ancien ennemi du colon, encercle la tombe de l'ancien Damel du Cayor. Un site oublié, piétiné et véritable symbole du déshonneur que la Nation a réservé à son héros national. Le site souffre d'un manque d'entretien qui heurte la conscience des historiens et férus d'un sort glorieux aux figures historiques. Au-delà des cours d'eau sauvages, une couche poussiéreuse enveloppe l'atmosphère.