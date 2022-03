Délinquance à Mbacké : La police interpelle 23 individus dont un agresseur et 10 ivrognes

Opération de sécurisation à Mbacke

Les éléments du commissariat urbain de Mbacké sont intraitables avec les délinquants. Ainsi, ces limiers ont mené une opération de sécurisation de grande envergure, dans la nuit du jeudi au vendredi, au grand bonheur des populations.





A l'issue de cette opération coup de poing, le commissaire Ibrahima Diallo et ses hommes ont réussi à mettre la main sur 23 individus dont deux pour vol, un agresseur pour vol avec violence en réunion commis la nuit, un pour détention aux fins d'usage de chanvre indien, deux pour usage de produit cellulosique, deux pour nécessité d'enquête (Ne), 10 pour ivresse publique et manifeste (Ipm) et six pour vérification d'identité, selon une source de Seneweb.





Également, les limiers du commissariat urbain de Mbacké ont mis en fourrière huit véhicules et immobilisé sept motos pour diverses infractions routières, renseigne la même source.