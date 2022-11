[Vidéo] Délinquance à Touba: La descente musclée de Xudamul Xadim à Buntu Pikine

dahira Xudamul xadim fait une descente dans le Garade Darou Mousty de Touba

Garage Darou Mousty à Touba, devenu un repaire de malfaiteurs, a été rebaptisé "Buntu Pikine''. Les éléments du dahira Xudamul xadim ont effectué une descente inopinée dans cette zone criminogène située dans la ville sainte.





A l'issue de cette opération de sécurisation, Modou Diop Diaobé et ses collègues ont interpellé 04 individus et saisi des cornets de chanvre et du tabac. Selon une source de Seneweb, les mis en cause ont été mis à la disposition de la police.





Regardez les images de la descente des agents de cette structure chargée de veiller au respect des interdits et de bonnes mœurs.