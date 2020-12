Délinquance au Sénégal : 4754 affaires de drogue, 2166 homicides, 565 dossiers liés au sexe...

Le bilan de la délinquance, des agressions, violences sexuelles au Sénégal entre 2017-2018 n'est pas loin d'être catastrophique.D'ailleurs, comme le rapporte L’Observateur, les tribunaux ont traité 21 363 affaires dont 4754 histoires de drogue.Suivent les infractions de vol, recel et association de malfaiteurs, avec 3526 dossiers.Il s'y ajoute 2166 homicides ou blessures volontaires et mise en danger de la vie d’autrui ont été traités.Les histoires d’abus d confiance, de faux et usage de faux sont au nombre de 1946.Les vols de bétail sont chiffrés à 695. 565 affaires liées au sexe ont été jugées.