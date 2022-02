Délivrance cartes de presse nationale : "Le processus pour le dépôt et retrait n'est pas facile" (journaliste)

Le retrait des cartes de presse peut mieux s'organiser selon certains journalistes qui déplorent le manque de communication dans le processus de dépôt et retrait. Ces concernés soutiennent que beaucoup d'entre eux, ne sont pas encore inscrits. Sur ce, ils souhaitent une amélioration de la communication au niveau des maisons de presse.



"Ce qui bloque le retrait des cartes de presse, c'est le manque de communication. Ce qui devait être fait au niveau de la communication n'est pas fait. Certains journalistes qui sont dans les rédactions ignorent le processus des dépôts pour obtenir leurs cartes de presse nationale. J'ai obtenu ma carte de presse mais le processus pour le dépôt et retrait n'est pas facile. Le premier dépôt se fait au niveau de la maison de la presse au CORED et pour le retrait de la carte de la presse, il faut aller jusqu'au ministère de la Culture et de la communication. Vu comment fonctionne le métier du journalisme au Sénégal, ce sera difficile pour libérer le journaliste pour qu'il aille s'inscrire", a expliqué Pape Makhtar Sélane, directeur de l'information de la 7 tv, sur Rfm.



Toutefois, il invite les autorités à trouver une solution pour permettre à tous les journalistes d'obtenir leurs cartes de presse.



"Ils doivent venir au niveau des maisons de presse pour recenser les journalistes et techniciens. Par exemple, ils peuvent dresser un calendrier en disant que tel jour nous allons recenser tel ou tel organe de presse. Comme ça, les journalistes pourront se préparer davantage pour fournir les documents nécessaires exigés", a suggéré le journaliste.