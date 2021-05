Délocalisation du centre Taalibou Dabo: Elèves, parents d’élèves et enseignants disent niet!

Le projet de délocalisation du centre Taalibou Dabo n’est du tout pas du goût des parents d’élèves et des enseignants de l’école. Selon ces derniers, ce projet annihile tous les efforts faits jusqu’ici pour avoir un cadre d’études adéquat pour les enfants handicapés.





« Le pavage fait par exemple dans l’école permet aux enfants de se déplacer facilement... le lieu de délocalisation est sablonneux. Ceci est une suppression qui ne dit pas son nom », fait savoir M. Sarr, membre de l’association des parents d’élèves.





Selon Fati Kane, ancienne élève du centre, Taalibou Dabo mérite d’être conservé parce qu’ayant « formé des cadres ». Par ailleurs, elle fustige le manque de concertation entre les acteurs avant la prise de décision.





Les élèves aussi ont exprimé leur crainte et leur déception surtout par rapport au ministre de l’Education qui leur avait promis de leur accorder une audience. Audience qui ne s’est malheureusement pas tenue selon Noumbé Sarr, chargé de communication des élèves du centre.

Au nom des élèves, Noumbé Sarr « attire l’attention du Président Macky Sall sur la situation ».





Le syndicaliste Dame Mbodj était aussi de la partie et a demandé au ministre de l’Education « de venir dans les meilleurs délais visiter le centre pour voir ce qui manque et voir comment planifier la construction des locaux et permettre ainsi aux enfants d’étudier dans les meilleures conditions ».