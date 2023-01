Demain, vendredi, jour de vérité pour Fadilou Keïta

Fadilou Keïta est un haut responsable de Pastef. Il est le coordonnateur du Nemeeku Tour, la tournée nationale initiée par le président dudit parti, Ousmane Sonko. Il est membre du cabinet de ce dernier.



Fadilou Keïta, accessoirement fils de Nafi Ngom Keïta, ancienne présidente de l’OFNAC, a été arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et incitation à la haine, notamment. Depuis le 9 décembre dernier, il est placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet, chargé de l'affaire.



D’après Libération, le responsable de Pastef sera entendu sur le fond de son dossier ce vendredi. Une étape indispensable pour une éventuelle demande de liberté provisoire.



Fadilou Keïta est en prison pour avoir déclaré sur Facebook, à la suite de la disparition de l’adjudant Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou, que ces derniers «ont été enlevés» et qu’ils sont les nouvelles victimes d’«une purge ethnique» dirigée contre les Casamançais.



Libération rappelle que lorsque les enquêteurs lui ont demandé de présenter les preuves de ses affirmations, Fadilou Keïta aurait déclaré avoir exprimé ses «convictions politiques».