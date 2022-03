Demande en eau potable en milieu urbain et périurbain au Sénégal : La nouvelle carte des réponses

I . MISSIONS ET PLANIFICATION STRATEGIQUE





La SONES est une société publique de patrimoine sénégalaise à laquelle l’Etat a délégué son rôle de puissance publique en matière d’études, de recherche de financements, de planification des investissements, de construction des ouvrages, de gestion du patrimoine, de contrôle de l’exploitation et de la sensibilisation du public.

Dans le cadre de la Lettre de Politique sectorielle, du PSE et l’Objectif du Développement durable N°6 qui vise l’accès universel à l’horizon 2030, le Sénégal a une vision stratégique bâtie autour d’une démarche anticipative dans la formulation des réponses à la problématique de l’accès à l’eau potable : le Schéma directeur de mobilisation des ressources en eau.Mieux, notre pays, à travers le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, est en train de finaliser un document de sécurisation de l’alimentation en eau potable à l’horizon 2050, en collaboration avec la Banque Mondiale.





II. LE TEMPS DES INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES





Instrument de planification stratégique pour résorber la demande, le schéma directeur de mobilisation des ressources en eau a deux piliers : la Troisième usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr (KMS3) et l’Usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles (Dakar).





• TROISIEME USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE DE KEUR MOMAR SARR (KMS3) : KMS3 est une véritable infrastructure hydraulique composée de divers ouvrages comme une usine de traitement d’eau potable de 200.000 m3/jour dont la première phase de 100.000 m3/jour a été mise en service le 28 avril 2021, une ligne Haute Tension (90 KV), une conduite de transport de 216 kilomètres. L’extension du booster de Mékhé permettra de faire transiter plus d’eau vers les zones de consommation à Dakar, Thiès et Mbour et les localités traversées par les conduites du système de production du Lac de Guiers (Ngnith, KMS1, 2 et 3).

LE VOLET DISTRIBUTION DE KMS3 APPORTE un souffle nouveau pour les pôles en développement de Dakar, Thiès et la Petite Côte. Les volumes mobilisés pourront ainsi parvenir aux zones de consommation dans de meilleures conditions. C’est un programme de construction de réservoirs au sol et de châteaux d’eau, de pose d’une conduite connectant la Petite Côte à KMS3, la construction d’un deuxième surpresseur à Mékhé et d’une station de pompage à Tivaouane Peul.





• USINE DE DESSALEMENT D’EAU DE MER DES MAMELLES : Ce projet en cours comporte une usine de dessalement d’eau de mer par osmose inverse d’une capacité de production de 50.000 m3/jour extensible à 100.000 m3/jour, le renouvellement des conduites de distribution sur 316 kilomètres et une composante télégestion du réseau de distribution de Dakar.

LE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU DE DAKAR permettra de gagner environ 50.000 m3/jour représentant les pertes de production quotidiennes dues à la vétusté de certaines conduites héritées de la colonisation. Les communes bénéficiaires :Ngor, Ouakam, Yoff, Mermoz-Sacré, Cœur, Fann-Point E-Amitié, Gueule Tapée-Fass-Colobane, Médina, Plateau, Gorée, Biscuiterie, Dieupeul-Derklé, Sicap-Liberté, Grand-Dakar, Hann-Bel Air, HLM, Grand Yoff et Patte d’Oie.





• KEDOUGOU, UNE REVOLUTION SOCIALE :Cette ville naguère soumise au stress hydrique à cause des baisses de la nappe consécutive à celles du fleuve Gambie, a un nouveau système de production d’eau potable comporte une station de pompage, une conduite de transfert d’eau, un château d’eau de 500 m3 et un réservoir au sol de 600 m3, un bassin d’eau brute de 50.000 m3.









III. PROGRAMMES D’URGENCE





Après le PEPAM, différents programmes d’urgence ont été mis en œuvre pour l’agglomération dakaroise. Les productions complémentaires mobilisées consacrent la phase intermédiaire entre la relance des investissements et la mise en services des infrastructures structurantes, KMS3 et Dessalement.En conséquence, de 2012 à 2020, 68 des 120 forages réalisés sur le périmètre ont été destinés à la capitale et ont fait progresser la capacité de production totale de 307.000 m3/j en 2012 à 462.000 m3/jour avant KMS3. Ainsi, de 2012 à 2021, les volumes d’eau complémentaires ont-ils augmenté de 51% sans KMS3, et de 83% avec les 100.000 m3/jour de la première phase de KMS3.

Des forages dits de Dakar ont été réalisés dans le cadre des différents programmes d’urgence (2014-2016) dans les localités suivantes : Nord Foire, Ouest-Foire, Camp Leclerc, CICES, Grand Yoff,Yeungoulène, TouabbDialao. En 2017-2019, le Programme de Renforcement de l’Alimentation en eau potable de Dakar (PSDAK) a permis de réaliser deux centres de production dans les Niayes, précisément à Bayakh (5 forages et deux stations) et Thieudème (6 forages et une station). Ce système de transfert d’eau potable est consolidé par la production du nouveau centre de Tassette (40 kilomètres au Sud de Thiès) vers Dakar (10 forages). En 2020, le Programme Pointe a permis d’améliorer la qualité de l’eau distribuée grâce à l’unité mobile du Lycée moderne de Dakar pour l’alimentation en eau des Parcelles Assainies, les extensions de réseau, de mettre des surpresseurs dans les zones situées en hauteur, etc.





IV. AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU





• STATIONS DE TRAITEMENT





FATICK : Station de traitement des fluorures et des chlorures de 3.600 m3/jour, utilisant la technologie membranaire.

KOUNGHEUL : Station de déferrisation de 3.300 m3/jour.

BANLIEUE DE DAKAR : Station de déferrisation d’une capacité de 40.000 m3/jour mise en service au Point K, à Sébikotane.

LYMODAK - Unité mobile de traitement de l’eau ferrugineuse du forage du Lycée Moderne de Dakar (LYMODAK) de 2.500 m3/jour mise en service.





• TRANSFERT D’EAU





MBACKE - Un système de transfert d’eauà partir ducaptant Sadio est en cours de réalisation pour 4 forages de 3.300 m3/jour chacun.

FOUNDIOUGNE - Solutions durables en cours : construction d'une station de traitement d'eau saumâtre ; amélioration de la qualité par transfert d'eau à partir du champ captant de Ndiayène Moussa.

THIADIAYE - Transfert d'eau en cours à partir de forage de Kibik, localité située à environ 25 kilomètres de Thiadiaye).

TOUBAB DIALAO-YENE -Un nouveau forage d’une capacité de production de 4400 m3/jour situé à Kéniabour avec une conduite de transfert jusqu'au réservoir de Popenguine.





V. BRANCHEMENTS SOCIAUX ET EXTENSIONS DE RÉSEAUX





Un programme de 150.000 branchements sociaux est en cours de réalisation. Pour le compte de l’Etat du Sénégal, la SONES subventionne entièrement l’accès à un branchement domiciliaire dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Depuis quelque temps d’ailleurs, la SONES exécute régulièrement un programme de 15000 branchements sociaux l’an. La démographie allant avec l’accroissement de la demande en eau potable, une politique d’extensions de réseaux est mise en œuvre pour rapprocher les populations des sources d’eau potable.









VI. CHÂTEAUX D’EAU





Telles des cartes postales, les châteaux d’eau de nouvelle génération donnent une identité à part entière de ces réservoirs en suspension.





NDIOCK SALL - POINTE SARENE - KEDOUGOU





Les nouvelles fresques urbaines (Travaux en cours)







THIES : 2.500 m3.

TIVAOUANE : 2000 m3

MBACKE : 2000 m3

DIOURBEL : 2000 m3

RUFISQUE : Deux châteaux d’eau de 2500 m3 chacun à Jacaranda et HLM Rufisque.

GUEDIAWAYE : Deux châteaux d’eau de 2500 m3 chacun à NdiarèmeLimamoulaye et Guentaba.

SAINT-LOUIS : Un nouveau château d’eau de 3200 m3 est en train d’être réalisé à Sanar.

NIOMRE : 200 m3





Réservoirs

- NOUVEAUX RESERVOIRS STRATEGIQUES DE THIES. Ces ouvrages ont été réalisés en anticipation dans le cadre du Projet Eau potable et Assainissement en Milieu urbain (PEAMU). Capacité cumulée : 20.000 m3.





- UN RESERVOIR A TIVAOUANE PEUL : En cours, la réalisation ‘un ouvrage de la composante Distribution de KMS3. Capacité : 10.000 m3.





- UN RESERVOIR A DIASS : E cours, la réalisation d’un réservoir pour la zone aéroportuaire de Diass dans le cadre de KMS3, il aura une capacité de 5000 m3.