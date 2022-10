Demande en mariage : "près d'une femme sur cinq avale sa bague de fiançailles''

Ornée de diamant, de saphir, d'or ou quelque soit la matière de l'anneau qui annonce un futur mariage, la bague de fiançailles est surtout pour les femmes le symbole d'une nouvelle étape de leur vie. Donc pour les hommes, offrir ce joyau à une femme doit se faire de façon spéciale mais souvent, ça ne se passe pas comme prévu d'après une étude menée en France.



Pour montrer à la face du monde que l'on veut respecter ses engagements en honorant la femme avec qui on est, certains hommes organisent une fête surprise alors que d'autres, souvent à court d'idées, optent pour une méthode "plus romantique et plus simple" selon eux. Avec la complicité de restaurateurs, serveurs ou autres, ils mettent la bague de fiançailles dans le verre de champagne de la future mariée ou future concubine.



Ainsi, une étude menée en France par le site ApoteoSurprise, a montré que "près d'une femme sur cinq (5) avale sa bague de fiançailles lorsque son amoureux, pour lui demander sa main, glisse la bague au fond d'une coupe de champagne"



Cette étude a été menée de 2008 à 2021 auprès de 8400 restaurants dont la majorité implantée dans les grandes villes.



Pour rappel, la bague de fiançailles doit être portée à l'annulaire droite avant d'être déplacée lors du contrat de mariage à l'annulaire gauche pour accompagner ou devenir l'alliance de mariage.