Démantèlement d'un gang d'agresseurs : 14 iPhone volés et des motos saisis par la police de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies

Fin de règne pour un gang de trois malfrats spécialisés dans le vol de téléphones portables de marque iPhone et de motos. Selon des informations exclusives de Seneweb, ce trio, qui écumait à Guédiawaye, à Dieuppeul, à Nord-Foire, aux Hlm Grand-Yoff, entre autres localités, est tombé, finalement, dans les filets des policiers du nouveau commissariat de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies. La perquisition effectuée aux domiciles des deux agresseurs A. T. et O. D. a permis aux hommes du commissaire Mountakha Khouma de saisir 14 téléphones portables de marque iPhone, trois motos volées, entre autres. Détails !





Inauguré récemment par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, le nouveau Commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles Assainies continue de perturber la quiétude des délinquants pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.





C'est dans cette perspective que les hommes du commissaire Khouma ont mis fin aux agissements d'une bande de trois malfrats spécialisés dans le vol avec violence de téléphones portables de marque iPhone et de motos.





Tout est parti lorsque le conducteur de moto "thiak-thiak", M. Diallo, a été agressé dans la nuit du 2 au 3 mars derniers aux Hlm Grand-Yoff. Cette nuit-là, deux individus à bord d'une moto ont menacé le sieur Diallo avec un couteau et une matraque électrique, avant d'emporter la moto de la société M. spécialisée dans la livraison de colis.





Suite à cette agression, M. Diallo a saisi les policiers du commissariat de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies à travers une plainte. A cet effet, le commissaire a mis en branle la machine judiciaire.





D'après des sources de Seneweb, la société M. avait équipé la moto d'un Gps (Global Positioning System). Ce qui a permis aux enquêteurs de la localiser à la cité Soprim.





Au cours de la descente policière effectuée au niveau de cette localité, les limiers ont trouvé M. T. Ce soi-disant tapissier âgé de 34 ans était chargé de changer l'habillage de la moto volée avant de la vendre.





Sous le feu roulant de questions des enquêteurs, le mis en cause domicilié à Cambérène a lâché le morceau, avant de livrer les noms des deux agresseurs A. T. et O. D., âgés respectivement de 36 et de 29 ans. Ils ont aussi été arrêtés par les policiers.





La perquisition effectuée aux domiciles d'A. T. et d'O. D. a été fructueuse. Les limiers ont trouvé 14 téléphones portables de marque iPhone (haut de gamme), trois motos et une matraque électrique.





Mis devant le fait accompli, le trio a reconnu avoir commis plusieurs forfaits aux Parcelles-Assainies, à Guédiawaye, à Dieuppeul, à Nord-Foire, entre autres.





A l'issue de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Mountakha Khouma, les membres de ce gang ont été présentés au procureur, ce mercredi, pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit en réunion avec usage d'armes blanches et moyen de transport, menace de mort et recel.