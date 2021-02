Démantèlement de 02 maisons closes à Mbacké: Une prostituée et un proxénète arrêtés par la police

>, a soutenu la gérante.



Auditionné par les enquêteurs, I.B qui veillait à la sécurité des prostituées dans l'autre maison a tenté de nier les faits. Le conducteur de moto déclare n'être qu'un coursier pour les filles de joie. Mais l'homme âgé de 36 ans a indiqué qu'il recevait une commission de 1000 F Cfa.



Selon nos sources proches du parquet, la prostituée a été déférée pour ouverture et exploitation de maison close sans autorisation administrative. L'agent de sécurité a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel pour proxénétisme. Aux dernières nouvelles, ils sont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Diourbel.

Dans le cadre d'une mission de sécurité, une patrouille du commissariat urbain de Mbacké a encore démantelé deux maisons closes clandestines.Les policiers ont fait irruption dans un domicile où logeaient des prostituées. Ces femmes de joie détenaient par devers elles des carnets sanitaires. Mais la gérante A.G et par ailleurs prostituée n'avait pas d'autorisation pour y implanter son établissement. Elle a été interpellée et embarquée par les éléments du commissaire Diallo selon des sources de Seneweb.A quelques jets de pierres, les hommes en patrouille se sont introduits dans une autre maison close clandestine au quartier Mbacké Khéwar, plus précisément sur la route de Kaël. A défaut d'y trouver la gérante, les policiers ont cueilli le proxénète qui assurait la sécurité des prostituées.Selon des informations de Seneweb, la célibataire et mère de deux enfants a reconnu que la maison close qu'elle gère, ne dispose pas d'une autorisation administrative. A.G a déclaré avoir embrassé le plus vieux métier au monde depuis de 06 mois.