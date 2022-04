Démantèlement de 2 centres d’état-civil clandestins: La BR de Dakar ferre 04 faussaires dont 01 ex-policier

La Brigade de Recherches ( BR) de Dakar/Faidherbe a encore frappé un gros coup dans le cœur d'une mafia très bien structurée. Selon des informations exclusives de Seneweb, Major Abdoul Aziz Kandji, commandant de la BR de Faidherbe et ses hommes ont réussi à démantèler un réseau de faussaires qui tenaient leurs centres d’état-civil clandestins à Grand-yoff et aux Hlm Grand-yoff.



L'exploitation d'un renseignement, a permis aux redoutables hommes du Major Kandji de cerner quatre (4) mis en cause. Parmi les personnes mises en cause figurent deux anciens agents de la mairie de Biscuiterie, un (1) policier à la retraite et une (1) infirmière en service dans une structure sanitaire.



Deux ex-agents de la mairie de Biscuiterie délivrent de faux certificats de divorce, de mariage, de naissance



Les personnes avec des initiales P.A.D Boye et A.A.Kane avaient déjà pris leur retraite au centre de l'état-civil de la commune de Biscuiterie. Mais elles ont installé des centres d’état-civil clandestins à Grand-yoff et aux Hlm Grand-yoff.



C'est dans ces deux sites qu'elles confectionnaient de faux certificats de divorce, de mariage, de naissance entre autres, à l'aide de faux cachets nominatifs d’officiers d’état-civil.





Révélations sur l'ex-policier arrêté par la BR de Faidherbe



Après sa retraite, l'ancien policier s'est d'abord établi dans un pays d'Europe. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, ce polygame a tenté de prouver qu'il n'a pas d'épouses en vue d'obtenir des papiers à l'étranger.



Pour ce faire, le flic à la retraite est retourné au bercail pour se procurer deux faux certificats de divorce à l'insu de ses deux épouses vivant au Sénégal. C'est suite à cela que le nommé P.A.D Boye lui a confectionné ces deux faux documents.



L'infirmière arrêtée était chargée de recruter des clients



L'infirmière dans une structure sanitaire, A.Tendeng était chargée de recruter des clients désirant obtenir de faux documents.Pour rejoindre son mari en Europe, cette dame s'est procurée les faux papiers auprès du sieur Boye.





Grâce à leur ténacité et leur détermination à lutter contre la délinquance et le banditisme, les gendarmes de la BR de Faidherbe ont démantelé leur réseau en interpellant les 04 mis en cause.



Présentés au procureur, les deux (2) anciens agents de la mairie de Biscuiterie, le policier à la retraite et l'infirmière en service dans une structure sanitaire ont été tous envoyés en prison, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.