Démantèlement de gangs de voleurs à Thiès : Les éléments du commissaire Safiétou Mbaye déterminés à enrayer le fléau

La ville de Thiès reste angoissée, depuis un certain temps, par une recrudescence de l'insécurité, caractérisée par une série de vols à répétition dans différents quartiers de la cité.





Face à cette montée de la délinquance, les forces de l'ordre, sous la conduite du commissaire Safiétou Mbaye, ont lancé une opération d'envergure pour débusquer et démanteler les groupes de malfaiteurs qui y sèment la terreur. Avec la ferme détermination d'affronter le mal à la racine.









Et fort heureusement, les efforts déployés par le commissariat central de Thiès ont porté leurs fruits. Grâce à un travail de terrain acharné, les agents ont réussi à mettre la main sur plusieurs membres du gang opérant dans la région, notamment deux chefs de bande de malfaiteurs qui régnaient en maîtres dans la Cité du rail.









Des délinquants qui seraient responsables de vols répétés, notamment de téléviseurs à écran plat dans des institutions publiques telles que le CNEPS et l’École des Infirmières sise au quartier 10e, ainsi que dans des domiciles situés à Nguinth, Diakhao, Grand Standing et la Cité Ballabey.





Des zones où les riverains, las de cette insécurité grandissante, avaient multiplié les plaintes auprès du commissariat central, décriant leur désarroi face à cette situation.









Les enquêteurs se résolvent alors à exploiter un certain nombre de pistes, menant à l'identification et à l'arrestation des malfaiteurs en question. Lesquels ont été rapidement déférés, permettant ainsi de rétablir un climat de sécurité. Une opération qui, d'après les riverains, témoigne de la détermination des forces de police à restaurer la paix et la tranquillité publique dans la ville aux-deux-gares.









Les autorités compétentes promettent d'intensifier le travail pour éradiquer toute forme de délinquance dans la ville et assurer la sécurité de ses habitants et de leurs biens.