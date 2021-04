Démarrage du Ramadan : Le croissant lunaire «visible à l’œil nu» mardi

Le président de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (ASPA), Maram Kaïré, n’a pas dérogé à la règle. L’association a donné des informations sur la visibilité du croissant Lunaire en vue du démarrage du jeun au Sénégal. Dans un communiqué parvenu à L’AS, M. Kaïré indique que la nouvelle lune se couchera à 19h52, soit 29mn après le soleil, avec 0,56% de surface éclairée. Elle sera âgée de 17h (après la conjonction).Selon lui, tenant compte de sa faible surface éclairée et de la proximité apparente avec le Soleil au moment de son coucher, elle ne sera observable au Sénégal qu’à l’aide de puissants instruments d’optiques. Toutefois, le croissant lunaire sera visible à l’œil nu et sur l’ensemble du territoire mardi prochain.D’après les astronomes du Sénégal, la lune se couchera mardi à 20h38, soit 1h15mn après le soleil. Par conséquent, «il sera facilement observable à l’œil nu partout». Mais, à cause de la conjonction qui s’est produite la veille, le croissant lunaire du mardi restera assez longtemps dans le ciel, donnant l’impression d’une «lune de 2 jours». En réalité, elle sera âgée de 1jour 17h et sa surface éclairée sera de 2,72%.En revanche, l’association avertit sur le démarrage à deux vitesses du ramadan. Car, plusieurs pays en Asie, au Moyen Orient et en Europe prendront leur décision sur la base du calcul astronomique en se référant à la date de conjonction et non sur une observation visuelle pour démarrer le ramadan le 13 avril.