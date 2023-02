[Vidéo] Demette : "Le Diagorga" intronisé, les Halaybés font allégeance à Kayou Boubou Ngaidé

Boubou Kayou Ngaidé, Diagorga

C'est dans la pure tradition pulaar que le peuple halaybés a procédé à l'intronisation de son chef appelé "Diagorga". Les Halleybés, peuple que l'on trouve de part et d'autre du fleuve Sénégal, constituent une communauté qui vit au sud de la Mauritanie et dans une bonne partie du nord du Sénégal, vers la commune de Demette. Ils sont des Peuls paysans.





Au-delà de son caractère symbolique et historique, l'intronisation du "Diagorga" Boubou Kayou, est un véritable facteur d'intégration. Cette cérémonie est la 18e du genre depuis 1510, date d'élévation du premier "Diagorga" Yoro Gallo Ngaidé.





Boubou Kayou Ngaidé vient de la famille Ngaidé de la Mauritanie qui, du reste, est la même que celle vivant au Sénégal. Ainsi, le Diagorga peut être mauritanien où sénégalais et le seul critère de choix repose sur l'âge. "Le plus âgé de la famille Ngaidé de part et d'autre de la frontière est choisi et toute la famille lui fait allégeance. Il succède à mon oncle Sidi Ngaidé décédé en 2018", explique Mamadou Dia, Président du Conseil départemental de Podor et membre du comité d'organisation.





Selon M. Dia, le "Diagorga" a pour rôle de légiférer en matière de foncier appartenant à la famille Ngaidé.Il est chargé de l'affectation des terres appartenant à la famille avec équité, avec justice de toute la grande famille Ngaidé qu'on retrouve dans les 17 villages des Halaybés sur les deux rives du fleuve Sénégal.





La ville de Demette, qui a abrité la cérémonie, a vu le déplacement des populations venant de toute la contrée. L'édile de la commune, Mamadou Elimane Dia, le représentant du sous-préfet Sao, ainsi que des personnalités coutumières et religieuses ont pris part à cette cérémonie .





"La frontière entre le Sénégal et la Mauritanie est une ligne imaginaire. Mais les liens de parenté dépassent largement cette frontière, dira M. Dia. Parmi les préposés à l'intronisation, figure Diallo Mamadou Mbathie, ancien ministre de la Défense de la Mauritanie et actuel Président du Conseil constitutionnel mauritanien. Mamadou Dia nourrit la volonté de créer un musée oú l'histoire du "Diagorga "sera conservée, au grand bonheur de l'intégration africaine.