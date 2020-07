Démolition du marché Sandaga : Va-t-on vers un nouveau report ?

Vers un report de la démolition du marché Sandaga

C’est connu. Jusque-là, la démolition du marché Sandaga est maintenue. L’entrée en action des bulldozers est prévue ce vendredi à 22 h. Toutefois, il risque d’y avoir un report, si l’on se fie aux déclarations du chargé de la communication d’And Taxawu Sandaga, Djiby Diakhaté, sur la Rfm. Il avance que les commerçants sommés de mettre leurs marchandises à l’abri, à quelques heures de l’échéance, continuent de garder espoir.









Actuellement, ils sont en réunion avec les autorités. «Je ne suis pas certain qu’ils vont raser le marché, parce qu’on est en train de discuter. Et avec la pression des bonnes volontés et de certains chefs religieux, le ministre nous a mis en rapport avec le préfet», a fait savoir le sieur Diakhaté.









Avant de soutenir : «Nous avons visité le site de recasement hier, mais il est inachevé. Ainsi, nous avons demandé au préfet de sursoir à cette date, afin de terminer le chantier. De plus, avec la pandémie de la Covid-19 et l’approche de la Tabaski, nous demandons qu’on rase le marché après l'Aïd el-Kebir.»