Démolitions à Mbour 4 : Elène Tine fait des révélations et crache ses vérités aux autorités locales

Démolition de Mbour 4 la réaction d' Elene Tine





L'ancienne parlementaire Elène Tine a asséné ses quatre vérités aux autorités locales de Thiès, suite à la démolition de plusieurs centaines de constructions à Mbour 4. "Où était Talla Sylla quand ils démolissaient toutes ces maisons?", interpelle-t-elle à l'endroit du maire de Thiès et ministre conseiller du président de la République.

Sur le plateau de l'émission Li sur la 2Stv, elle parle parle de "médecin après la mort" suite à l'annonce de la suspension des démolitions par Talla Sylla même.

Le dossier de Mbour 4, déclare-t-elle, est très complexe d'autant que "les autorités locales ont fait un lotissement dans cette forêt classée en 2006. Ensuite, des agents licenciés de la Nsts à qui les Eaux et forêts avaient autorisé l'exploitation de champs, pour cultiver, ont morcelé et vendu des parcelles". Et last but not least, "une porcherie se trouve dans cette même forêt classée avec des papiers en règle selon certaines informations", liste Elène Tine qui indexe aussi la politisation de ce dossier par le collectif des occupants, après la promesse de régularisation faite par le chef de l'Etat.