Dendoury : Les populations exigent le départ de l’infirmière-chef de poste

Les populations de Dendoury, dans la commune de Ogo (Fouta) ne veulent plus d'Aminata Kébé, leur infirmière-chef de poste. Ces habitants reprochent à ce dernier la non-assistance des personnes en danger, vente illicite de médicaments, entre autres comportements non reluisants.







Ces derniers ont d’ailleurs assiégé la structure sanitaire en arborant des brassards rouges. Selon eux, les malades sont obligés d’aller voir ailleurs, abandonnant ainsi leur poste de santé, simplement parce que l’infirmière n’est jamais là où s'occupe de ses plus de 1 500 moutons. «Elle s’est transformée en éleveur et respecte plus ses bêtes que la population», renseigne le porte-parole des manifestants sur la TFM.





«L’infirmière-chef de poste méprise les nombreuses sollicitations. On exige son départ et interpelle les autorités».





Selon les populations, interrogées par la TFM, la dame s’est transformée en vendeuse de médicaments. Ce qui est illégal. «Elle achète ses propres médicaments qu’elle revend à la population. Le comité de santé a une commande de cinq millions en médicaments, mais elle gère tout», se désole une femme. Cette dernière affirme que les femmes de la localité vont à Danthiady et à Ogo pour accoucher, parce que leur agent de santé sur place n’a pas leur temps.