Départ à la retraite : Le Directeur de l'USAID/Sénégal décoré par le Président Macky Sall

Peter Trenchard, Directeur de l'USAID/Sénégal va quitter Dakar après 15 ans de service. Il part à la retraite après avoir dirigé l’institution pendant 4 ans. Mais le désormais ex-patron de l’agence américaine de coopération ne part pas les mains vides. Il a été élevé, ce mardi, au grade d'Officier de l'Ordre national du Lion par le Président Macky Sall en guise de reconnaissance des services et de son engagement pour le développement du Sénégal.





M. Trenchard a reçu cette distinction des mains de la ministre de l’Économie et du Plan, quelques jours avant de quitter l'USAID pour faire valoir ses droits à la retraite. Le titre d'Officier de l'Ordre national du Lion est la plus haute distinction civile décernée par la Présidence de la République et n'est attribué qu’à titre exceptionnel.





Peter Trenchard a initié sa mission en tant que directeur de mission de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) pour le Sénégal le 31 juillet 2019.





Il a travaillé avec le gouvernement du Sénégal et d'autres partenaires afin d'accélérer la transition du Sénégal vers une économie de marché et le statut établi de pays à revenu intermédiaire.





Il était également directeur de mission pour le bureau régional de l'USAID au Sahel, qui supervise la programmation de l'USAID au Burkina Faso, en Mauritanie, au Tchad, en Gambie et au Cap Vert.





M. Trenchard a apporté à ce poste plus de 35 ans d'expérience en Afrique subsaharienne, dont onze au Sénégal. Sa dernière affectation avant de rejoindre l'USAID/Sénégal était la mission de l'USAID au Malawi où il a occupé le poste de directeur adjoint de la mission d'août 2015 à juillet 2019.





Avant cela, il a géré des programmes de croissance économique à l'USAID au Sénégal et au Ghana et a été impliqué dans la mise en œuvre de plusieurs initiatives clés telles que Feed the Future, Partnership for Growth, Power Africa, Trade Africa, et la Nouvelle Alliance du G7 pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Son travail en Afrique subsaharienne s'est largement concentré sur l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, la gouvernance locale, le commerce et le développement du secteur privé.