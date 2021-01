Département de Rufisque : Voici les nouveaux horaires d’ouverture et de fermeture des marchés

Le préfet du département de Rufisque, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a pris des mesures visant à réglementer les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés dans son département.Ainsi, les marchés seront ouverts du lundi au samedi de 6 h à 17 h. Et fermés totalement le dimanche pour nettoyage, désinfection et désinfectisation, informe la préfecture dans un arrêté.Toutefois, « tout contrevenant à ces interdictions s’expose aux sanctions pénales prévues par les lois en vigueur », lit-on dans l’arrêté dont copie est parvenue à Seneweb.