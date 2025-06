Dépigmentation et BBL : Seydina Diallo (Noo Lank) appelle à sévir contre ces pratiques

Ce mercredi 11 juin Seydina Mouhamadou Malal Diallo, secrétaire exécutif de « Niolank », a publié une tribune virulente dénonçant les pratiques de dépigmentation et de chirurgie esthétique comme le Brazilian Butt Lift (BBL), qu’il qualifie de « rejet de soi » et de « déni de l’œuvre divine ». S’adressant aux femmes sénégalaises et africaines, il s’interroge : « Femme sénégalaise, femme africaine, qu’est-ce qu’on t’a fait ? Toi qui incarnais la fierté, la force, la beauté dans sa vérité, te voilà poussée à te blanchir, à te gonfler, à te transformer, non par besoin mais par complexe. »



Diallo dénonce l’impact des influenceuses comme les « Mame Ndiaye Savon et consorts », qu’il accuse d’exploiter « la douleur, la confusion et la quête d’estime » en promouvant des produits chimiques et des chirurgies risquées. « Elles vendent des illusions, elles propagent des poisons, elles tuent à petit feu, et l’État laisse faire », s’indigne-t-il. Il cite les dangers mortels de ces pratiques – brûlures par des crèmes ou échecs chirurgicaux – et appelle à une interdiction stricte. « L’État du Sénégal doit interdire ces propagandes, réprimer fermement les vendeurs de produits éclaircissants et sanctionner celles qui font l’apologie de la chirurgie esthétique inutile et dangereuse », exige-t-il.



Il oppose ces tendances aux modèles historiques comme Aline Sitoé Diatta, résistante à l’oppression sans artifice, et Mariama Bâ, intellectuelle dont la plume a élevé les femmes par « l’intelligence et la foi, non par l’apparence ». « Elles n’ont jamais eu besoin de filtres, ni de bistouri pour briller », rappelle Diallo, insistant : « Femme africaine, femme sénégalaise, tu n’as rien à corriger. Ta peau est lumière, ton corps est équilibre, ton âme est noble. »



Pour Diallo, la solution réside dans l’acceptation de soi. « La vraie révolution, c’est de s’aimer. La vraie modernité, c’est d’être fidèle à soi », conclut-il, invitant les femmes à rejeter les diktats importés.