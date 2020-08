Dépollution baie de Hann : Reçu par Macky Sall, le président de Pfeiffer annonce le démarrage prochain des travaux

La face hideuse de la baie de hann ne sera plus, bientôt, qu'un très mauvais souvenir. L'assurance a été donnée par le président du groupe Pfeiffer, Ludwic Pfeiffer qui a été reçu ce mercredi par le président de la République en marge de la réunion du MEDEF en France.Le groupe en charge du projet de dépollution de la baie de Hann informe que les travaux vont démarrer à la fin du mois de septembre au grand bonheur des populations Hann et de la ville de Dakar.Jadis une des plus belles places de Dakar, la baie de Hann a atteint un niveau de dégradation très avancée en raison de rejets directs d'effluents industriels et domestiques.