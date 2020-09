Dépôt Sodipharm à Colobane et Marché Zinc : Des milliards partis en fumée

Deux incendies se sont déclarés, hier, au marché Zinc de Pikine et dans un dépôt de produits pharmaceutiques de Sodipharm à Colobane.Au marché Zinc, le feu serait parti d’un des magasins qui vendent de l’encens. Au moins trois cantines ont été réduites en cendres.Les dégâts matériels et financiers de l’incendie du dépôt de produits pharmaceutiques de Sodipharm sont estimés à des milliards Fcfa.Selon Le Soleil, des enquêtes sont ouvertes concomitamment par la police et la gendarmerie pour déterminer les causes de ces incendies.