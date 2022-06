Depuis Rebeuss, le cri du coeur de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly

Cela fait maintenant 05 jours que le député Abdou Mbacké Bara Dolly est en prison, après avoir été placé sous mandat de dépôt pour offense au Chef de l'Etat et diffamation.



Rendu visite par un proche, le parlementaire semble montrer des signes de faiblesse et confie:" la prison est dure. Je n'ai jamais reçu de plainte de ma vie. C'est la première fois que j'entre en prison", lit-on dans le quotidien Source A.



Par contre, l'homme qui s'est confié à Source A ne dit pas si oui ou non le parlementaire regrette ses propos contre Macky Sall.



En tout état de cause, la famille du député a, pour sa part, présenté ses excuses au Président de la République.