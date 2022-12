DER/FJ : un gré à gré de 715 millions pour Atépa, trois gros problèmes relevés

L’année dernière, la DER/FJ n’a pas observé un strict respect de l’orthodoxie en matière de passation des marchés. Durant cette période, la quasi-totalité de ses marchés ont été conclus par entente directe. Le «secret défense» étant chaque fois invoqué, d’après l’ARMP, qui fait la révélation dans son rapport 2021 dont de larges extraits ont été publiés ce jeudi par Libération.



Parmi les marchés en question, rapporte le journal, celui attribué à l’architecte Pierre Goudiaby Atépa a attiré l’attention des auditeurs. D’une valeur de 715 millions de francs CFA, il porte sur une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction du siège de la DER/FJ.



«La garantie de bonne exécution n’est pas requise dans le contrat», pointe en premier lieu l’ARMP. Les auditeurs soulignent ensuite que «le caractère forfaitaire du prix du marché, notamment sa partie relative à la supervision des travaux, expose l’Autorité contractante à un risque de conclusion d’avenants à répétition en cas de non-respect des délais d’exécution des travaux par le titulaire dudit marché».



Troisième faille relevée par l’ARMP : «Les modalités de facturation des honoraires et frais de supervision ne sont pas, non plus, précisées dans le contrat. Il sied, avant le démarrage des travaux, de conclure un avenant qui modifie la nature du prix pour une facturation au temps passé des honoraires et frais de supervision, avec des modalités de facturation détaillées. Cet avenant sera sans incidence financière et son montant devra rester dans les limites du montant contractuel et en conformité avec la durée prévisionnelle d’exécution des travaux.»