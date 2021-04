DER : « Ce que les Pro Mansour Faye m'ont dit à Saint-Louis », (Papa Amadou Sarr)

La Délégation générale à l’entreprenariat rapide (DER) des Femmes et des Jeunes est loin d’être une structure partisane. « Ce qui nous intéresse, c’est la République avec d’abord les bons projets, les jeunes, après, l’appartenance politique ne me regarde pas », a soutenu Papa Amadou Sarr.Étayant ses propos, le Directeur général de la Der a raconté une anecdote. « Je suis allé à Saint-Louis, il y avait des demandes venant des jeunes ou des femmes qui étaient avec l’ancien ministre Mary Teuw Niane et d’autres qui venaient du ministre Mansour Faye. Beaucoup m’ont dit que je ne dois pas financer les jeunes de Mary Teuw Niane puisqu’ils s’opposent. Que je devais financer d’abord les jeunes de Mansour Faye. Ce dernier m’avait appelé pour dire: " regardez ce que je faisais". Mais, avec moi c’est tout le monde égal. Il n’y a pas de distinction », a-t-il mis en garde.