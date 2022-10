Dérives des "milices" à Touba: Moustapha Diakhaté réclame la dissolution de Safinatoul Amane et Xudamul xadim



L'ancien président du groupement parlementaire de Bby a pris la défense du commissaire Thiobane, chef de service du Commissariat de Ndamatou, qui avait rappelé aux deux "milices " leurs prérogatives. Selon Moustapha Diakhaté, ce policier a honoré la République. Ainsi il a exigé la dissolution immédiate de Safinatoul Amane et de Xudamul xadim. Seneweb vous livre intégralement le communiqué de l'ancien parlementaire.









"Affaire Khoudamoul Khadim : le Commissaire Thiobane honore la République



Le commissaire Thiobane mérite d’être soutenu par la République et tous les républicains.



En dénonçant les agissements des milices Khoudamoul Khadim et Safinatoul Amann, le Commissaire Thiobane honore l’Etat de droit.



La République ne doit pas tolérer l’existence de forces de défense et de sécurité et une justice parallèles sur aucune partie du territoire national.



C’est inadmissible que des individus, qui ne sont ni officiers de police judiciaire encore moins des magistrats, puissent s’arroger le pouvoir régalien du parquet et d’auxiliaires de justice pour arrêter des citoyens, les filmer, les auditionner et les obliger à faire des aveux devant les caméras.



Pour ce qui le concerne, le gouvernement du Sénégal doit procéder à la dissolution, sans délai, de ces deux structures et s’il le faut augmenter les effectifs des policiers et gendarmes et leurs moyens d’intervention pour assurer la sécurité des populations de la Commune de Touba.



Dans cet ordre d’idée, les personnes qui ont organisé une séance de coups de fouet en l’encontre d’une dame pour adultère doivent être cherchées, identifiées et sévèrement punies par les autorités judiciaires de la République.



Ce châtiment extrajudiciaire de cent coups de fouet, devant les caméras et des personnes conviées comme témoins pour faire l’exemple, représente une profanation de la République et une grave violation des droits humains.



Les Lois de la République ne sont pas d’émanation religieuse. Le Sénégal n’applique pas la loi islamique de la charia.



Pour l’amour du Sénégal !



Vive la République !



Vive le Sénégal !" lit-on dans la note.