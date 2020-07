Des conditions favorables à des activités pluvio-Orageuses

De la puie sur le Senegal, Anacim

Les conditions météorologiques restent favorables à des activités pluvio-orageuses au cours des prochaines 24h, sur plusieurs points du territoire, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM).

’’Au cours des prochaines 24h, les conditions météorologiques restent favorables à des activités pluvio-orageuses notamment sur les localités situées sur la façade Ouest (Ziguinchor, Cap-skirring, Kaolack, Fatick, Mbour, Dakar, Louga, Saint-Louis etc.), signale l’agence dans un bulletin de prévision.





L’ANACIM cite également le Sud (Kolda, Kédougou, Sédhiou) avec toutefois de probables d’orages isolés au Centre (Koungheul, Kaffrine, Linguère, Diourbel) et à l’Est (Bakel, Matam, Ranerou, Tambacounda)’’,

Le document reçu à l’APS souligne qu’en dépit de la légère baisse des températures, la chaleur persistera sur la zone Nord-est et Nord du territoire avec des températures maximales qui atteindront 34 à 38° C.

Les visibilités seront globalement bonnes tandis que les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.

Pour les prochaines 24h, le pays sera favorable à des activités pluvieuses surtout sur les localités situées sur la façade Ouest du pays, selon l’ANACIM.

Elle annonce que durant la journée du mercredi, les plus fortes manifestations pluvieuses sont attendues sur la partie Est et Sud du pays avec des possibilités d’extension sur le Centre-sud et Centre-ouest.

Au cours des prochaines 72h, l’essentiel des activités sera noté sur l’Est, le Sud et le Centre-sud, selon l’agence, signalant que les températures maximales accuseront une hausse progressive au fil des jours.

Les visibilités seront globalement bonnes tandis que les vents, d’intensités faibles à modérées seront de secteur Sud-ouest à ouest.