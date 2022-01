Des ex-agents de Sotrac, Sias et d’Ams Sénégal en grève de la faim: Deux personnes évacuées

Selon Libération online, B.Dabo et M.Diallo ont été évacuées à l'hôpital Dominique de Pikine ce samedi 15 janvier. Ceci, «suite à la grève de la faim des anciens travailleurs de la Sias, d'Ama Sénégal et de la Sotrac».





Le collectif des ex-travailleurs de la Société Industrielle d’Aménagement du Sénégal (Sias), de l’Agence Municipale d’Assainissement (Ama Sénégal) et de la Société de Transport en Commun du Cap Vert (Sotrac) réclament plus de 12 milliards de Fcfa à l'Etat.





«Aujourd’hui, se sont des pères et des mères de familles qui sont là, des cas sociaux. L’Etat doit aux ex-travailleurs de Ama Sénégal plus de 2 milliards, à la Sias plus d’un milliard et à la Sotrac plus de 9 milliards. Nous sommes dans un Etat de droit et je pense qu’il faut que force reste à la loi. A partir d’aujourd’hui, nous sommes en grève de la faim illimitée », a déclaré le Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du nettoiement Madany Sy, lors de leur assemblée générale tenue à Pikine, le jeudi 13 janvier dernier.