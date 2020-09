Des manifestations pluvio-orageuses attendues dans les régions Est, Sud, Centre et Nord

L’hivernage bat son plein et les vents violents accompagnant les pluies se feront ressentir dans les prochaines 24 heures. Selon un bulletin de l’Anacim consulté par Seneweb, des manifestations pluvio-orageuses sont attendues dans les régions Est et Sud du territoire avec des risques d'extension sur la partie Centre et Nord. Malgré la forte couverture nuageuse, la chaleur sera toujours ressentie sur le pays avec des températures maximales qui vont osciller de 30° C sur le littoral à près de 33° C au Nord-est du territoire. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteurs Ouest et d'intensités faibles à modérées, indique-t-on.